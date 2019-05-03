"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Для обеспечения перевозки пассажиров назначен дополнительный скоростной поезд №755 / 756 Киев - Львов - Киев на 5 мая из Львова, на 6 мая из Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Так 5 мая дополнительный скоростной поезд № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03: 56-03: 57). А 6 мая скоростной поезд № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. на пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01: 48", - говорится в сообщении.
Напомним, в этом году из-за пренебрежения правилами безопасности на железной дороге было травмировано 170 посторонних лиц, в том числе 110 - смертельно.