"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 94132 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103505 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106324 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107724 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132724 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113590 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139117 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144839 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130256 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов

Киев  •  УНН

 • 13610 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Для обеспечения перевозки пассажиров назначен дополнительный скоростной поезд №755 / 756 Киев - Львов - Киев на 5 мая из Львова, на 6 мая из Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Так 5 мая дополнительный скоростной поезд № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03: 56-03: 57). А 6 мая скоростной поезд № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. на пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01: 48", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году из-за пренебрежения правилами безопасности на железной дороге было травмировано 170 посторонних лиц, в том числе 110 - смертельно.

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