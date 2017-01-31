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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Київ – Запоріжжя – Київ

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 31 січня. УНН. Із наступного місяця швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ курсуватиме шість днів на тиждень, окрім вівторків. Інформує УНН-Центр із посиланням на ПАТ “Укрзалізниця”.

Так, “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ з Києва та Запоріжжя на 4, 11, 18, 25 лютого та 4 березня 2017 року, по суботах. Таким чином у лютому поїзд курсуватиме щоденно, окрім вівторків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Укрзалізниця” призначила курсування додаткового поїзда через Полтавщину

Зі станції Київ — Пасажирський поїзд відправлятиметься о 14:49 та прибуватиме до Запоріжжя о 21:57. Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Т.Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Кам’янське, Дніпро.

У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд відправлятиметься о 22:58 та прибуватиме до Києва о 06:10.

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