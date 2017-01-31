"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев - Запорожье - Киев
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. Со следующего месяца скоростной поезд Интерсити + № 736/735 Киев - Запорожье - Киев будет курсировать шесть дней в неделю, кроме вторников. Информирует УНН-Центр со ссылкой на ПАО "Укрзализныця".
Так, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити + № 736/735 Киев - Запорожье - Киев из Киева и Запорожья на 4, 11, 18, 25 февраля и 4 марта 2017, по субботам. Таким образом в феврале поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторников.
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Со станции Киев - Пассажирский поезд будет отправляться в 14:49 и прибывать в Запорожье в 21:57. Поезд будет останавливаться на станциях им. Т.Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Каменское, Днепр.
В обратном направлении из Запорожья поезд будет отправляться в 22:58 и прибывать в Киев в 06:10.