"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди на святкові та вихідні дні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. "Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди на святкові та вихідні дні, коли відзначатиметься День Конституції України, які вирушать до Львова, Дніпра, Сум та Вінниці. Про це повідомила "Укрзалізниця" на своєму сайті, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, поїзди були призначені по таким маршрутам:
• Поїзд № 154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум об 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.
• Поїзд № 237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06. Поїзд № 755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.
• Поїзд № 779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.
Як повідомляє "Укрзалізниця", для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку. Зокрема, поїзди: № 212/211 Новоолексіївка — Харків, № 215/216 Покровськ — Новоолексіївка, № 263/63/264 Харків — Київ — Одеса, № 114/118 Чернівці — Генічеськ, № 168/167 Львів — Одеса, № 170/169 Львів — Одеса, № 243/244 Івано Франківськ — Бердянськ, № 292/294 Ковель — Київ — Одеса та інші.
Нагадаємо, 12 червня в Україні призначили 30 додаткових потягів на літо.