"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових евакуаційних рейсів на 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових евакуаційних рейсів на 5 квітня. Про це йдеться на офіційному сайті компанії, повідомляє УНН.
Деталі
Краматорськ:
13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Переглянути пасажирські перевезення під час війни можна за посиланням.