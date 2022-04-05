"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании, сообщает УНН.
Детали
Краматорск:
13:00 - 274/273 Краматорск - Львов
16:00 - 276/275 Краматорск - Львов
18:00 - 278/277 Краматорск - Львов
Другие:
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - 7931 Покровск - Днепр
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Пересмотреть пассажирские перевозки во время войны можно за ссылкой.