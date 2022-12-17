"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. АТ "Укрзалізниця" повідомила, що станом на 17 грудня прямують із підтримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів підтримується в межах року. За графіком курсує 44 поїзди.
Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсах:
№3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 11 хв);
№31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год 20 хв);
№711/712 Краматорськ — Київ (+3 год 29 хв);
№731/732 Дніпро — Київ (+2 год 35 хв);
№705/706 Перемишль — Київ (+1 год 05 хв);
№5/6 Запоріжжя — Рахів (+57 хв);
№749/750 Київ — Ужгород (+55 хв);
№32519/32520 Київ — Відень (+55 хв);
№120/119 Львів — Запоріжжя (+48 хв);
№119/120 Запоріжжя — Львів (+31 хв);
№91/92 Одеса — Харків (+30 хв);
№191/192 Одеса — Краматорськ (+30 год);
В УЗ додали, що пасажирів цих напрямків зустрінуть із перекусами та теплим чаєм.