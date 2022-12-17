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"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов

Киев • УНН

 • 559472 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. АО "Укрзализныця" сообщила, что по состоянию на вечер 17 декабря следуют с поддержками более часа 6 рейсов, 18 рейсов поддерживается в пределах года. По графику курсирует 44 поезда.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются в следующих рейсах:

№3/4 Запорожья — Ужгород (+5 ч 11 мин);
№31/32 Запорожье — Перемышль (+4 ч 20 мин);
№711/712 Краматорск — Киев (+3 ч 29 мин);
№731/732 Днепр — Киев (+2 ч 35 мин);
№705/706 Перемышль — Киев (+1 ч 05 мин);
№5/6 Запорожье — Рахов (+57 мин);
№749/750 Киев — Ужгород (+55 мин);
№32519/32520 Киев — Вена (+55 мин);
№120/119 Львов — Запорожье (+48 мин);
№119/120 Запорожье — Львов (+31 мин);
№91/92 Одесса — Харьков (+30 мин);
№191/192 Одесса — Краматорск (+30 ч);

В УЗ добавили, что пассажиров этих направлений встретят с перекусами и теплым чаем.

Украинские Национальные Новости

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