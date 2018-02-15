"Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. "Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки, зростання може сягнути 10%. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“З 2014 року не було переіндексації цін на залізничні квитки. Без підвищення цін неможливо підвищити якість перевезень. „Укрзалізниця“ зараз розглядає питання щодо підвищення цін. Але я доручив спочатку підвищити якість перевезень, що дозволить обґрунтовано підвищити ціни. Буде це 10% чи якась інша цифра, стане відомо згодом”, — сказав В.Омелян.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ “Укрзалізниця” на 2018 рік.