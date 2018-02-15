"Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки - Омелян

“З 2014 року не було переіндексації цін на залізничні квитки. Без підвищення цін неможливо підвищити якість перевезень. „Укрзалізниця“ зараз розглядає питання щодо підвищення цін. Але я доручив спочатку підвищити якість перевезень, що дозволить обґрунтовано підвищити ціни. Буде це 10% чи якась інша цифра, стане відомо згодом”, — сказав В.Омелян.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ “Укрзалізниця” на 2018 рік.