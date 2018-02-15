"Укрзализныця" повысит цены на билеты - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. "Укрзализныця" повысит цены на билеты, рост может достичь 10%. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"С 2014 года не было переиндексации цен на железнодорожные билеты. Без повышения цен невозможно повысить качество перевозок. "Укрзализныця" сейчас рассматривает вопрос о повышении цен. Но я поручил сначала повысить качество перевозок, что позволит обоснованно повысить цены. Будет это 10% или любая другая цифра, станет известно позже", - сказал В.Омелян.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ОАО "Укрзализныця" на 2018 год.