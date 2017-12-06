Укрзалізниця оприлюднила перелік скасованих поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. З 10 грудня цього року починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу. Курсування низки поїздів скасовується, їх перелік оприлюднили в Укрзалізниці, передає УНН.
"У зв'язку з низькою заповнюваністю відмінено курсування наступних поїздів. На цих маршрутах будуть курсувати альтернативні поїзди", - сказано в інформації, продемонстрованій очільником УЗ Євгеном Кравцовим напередодні.
Скасують курсування наступних поїздів:
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- №767/768 Київ - Луцьк (альтернативний поїзд №98/97 Київ - Ковель);
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- №757/758 Київ - Могилів-Подільський (альтернативний поїзд №341/342, 47/48 Москва - Кишинів);
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- №686/685 Одеса - Ізмаїл (альтернативний поїзд №146/145 Київ - Ізмаїл);
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- №409/410 Харків - Лисичанськ (альтернативний поїзд №609/610 Харків - Лисичанськ);
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- №793/794 Харків - ім. Т.Шевченка (альтернативний поїзд №127/128 Харків - Ковель);
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- №127/128 Харків - Бахмут (альтернативний поїзд №96/95 Маріуполь - Бахмут);
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- №221/521-522/222 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський літній (альтернативний маршрут №248/247 Одеса - Київ, Житомир);
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- №327/328 Суми - Зернове (пасажири можуть користуватися поїздами з пересадкою на станції Конотоп);
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- № 90/89 Жмеринка - Москва (курсуватимуть причіпні вагони Жмеринка - Москва в складі поїзда №56/55 Хмельницький - Москва).
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Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли про новий графік руху поїздів.