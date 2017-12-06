Укрзализныця обнародовала перечень отмененных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. С 10 декабря этого года начинает действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза. Курсирование ряда поездов отменяется, их перечень обнародовали в Укрзализныце, передает УНН.
"В связи с низкой заполняемостью отменено курсирование следующих поездов. На этих маршрутах будут курсировать альтернативные поезда", - говорится в информации, продемонстрированной главой УЗ Евгением Кравцовым накануне.
Отменят курсирование следующих поездов:
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- №767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд №98/97 Киев - Ковель)
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- №757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд №341/342, 47/48 Москва - Кишинев)
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- №686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд №146/145 Киев - Измаил)
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- №409/410 Харьков - Лисичанск (альтернативный поезд №609/610 Харьков - Лисичанск)
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- №793/794 Харьков - им. Т.Шевченко (альтернативный поезд №127/128 Харьков - Ковель)
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- №127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд №96/95 Мариуполь - Бахмут)
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- №221/521-522/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут №248/247 Одесса - Киев, Житомир)
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- №327/328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп)
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- №90/89 Жмеринка - Москва (будут курсировать прицепные вагоны Жмеринка - Москва в составе поезда №56/55 Хмельницкий - Москва).
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Напомним, в Укрзализныце рассказали о новом графике движения поездов.