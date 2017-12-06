Укрзализныця обнародовала перечень отмененных поездов

КИЕВ. 6 декабря. УНН. С 10 декабря этого года начинает действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза. Курсирование ряда поездов отменяется, их перечень обнародовали в Укрзализныце, передает УНН.