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“Укрзалізниця” оголосила тендери на закупівлю дизпалива більш ніж на 2 млрд грн

“Укрзалізниця” оголосила тендери на закупівлю дизпалива більш ніж на 2 млрд грн

Київ • УНН

 • 9371 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” оголосила два тендери на закупівлю дизельного палива загальним об’ємом 100 тис. тонн на більш, ніж на два мільярди гривень, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Так, згідно інформації ProZorro, Філія “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниці” оголосила два тендери на закупівлю дизельного палива. Один з них на закупівлю 50 тис. тонн палива. Очікувана вартість тендеру складає 1 млрд 164 млн грн.

Другий тендер оголошено з аналогічним об’ємом та вартістю.

Замовник також зазначає, що очікувана вартість закупівель була підвищена у зв’язку із ростом цін пального на світовому ринку.

“В зв’язку з підвищенням цін на світовому ринку, нафта зросла в ціні від 47 до 54 доларів. Що зумовило ріст котирувань на ціни дизельного пального. Просимо зауважити те, що на момент подання пропозицій і проведення аукціонів гранична ціна не буде відповідати ринковим цінам на момент поставки. В зв’язку з тим, що поставка пального буде здійснюватися у 2017 році”, — зазначають в "УЗ".

Аукціони за вказаними тендерами розпочнуться 6 лютого, кінцевий термін подання тендерних пропозицій сплив 25 січня.

До участі в аукціоні допущені ПП “ОККО-Бізнес Контракт”, ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ СОКАР Україна, ТОВ “Елемент Нафта”, ТОВ “ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ”, ТОВ “ВОГ АЕРО ДЖЕТ”, ТОВ ТРЕЙД КОММОДІТІ.

Пропозиції SOMERTON LLC Sp.Z.O.O. були відхилені в обох тендерах.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" стверджує, що В.Омелян поширює недостовірну інформацію щодо закупівель дизелю.

Так, в "УЗ" прокоментували запитання профільного міністра щодо перегляду вартості ДП після підписання угоди з переможцем тендеру.

“Пояснюємо: це відбувається не на рівному місці, а через коливання цін як на світових нафторинках, так і на українському. Навіть після перегляду умов контракту на закупівлю дизельного пального для залізничної галузі, його вартість залишається меншою за нижній рівень оптових цін на ринку нафтопродуктів України.

Укрзалізниця повідомляє міністру, що корегування вартості закупівлі до 10% передбачено ч.4 п.2 ст. 36 Закону України „Про публічні закупівлі“. Підстава для такого кроку — висновок експертної організації, наприклад, такої як ДП "Держзовнішінформ“.

Саме в рамках цього закону нафтотрейдер ініціював перегляд умов контракту. Укрзалізниця фахово вивчила підстави перед прийняттям такого рішення та зробила моніторинг ринку і експертних висновків”, — роз’яснили залізничники.

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