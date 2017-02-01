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"Укрзализныца" объявила тендеры на закупку дизтоплива на более чем 2 млрд грн

"Укрзализныца" объявила тендеры на закупку дизтоплива на более чем 2 млрд грн

Киев • УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. ПАО "Укрзализныца" объявила два тендера на закупку дизельного топлива общим объемом 100 тыс. тонн на более чем  два миллиона гривен, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок ProZorro.

Так, согласно информации ProZorro, Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныцы" объявил  два тендера на закупку дизельного топлива. Один из них на закупку 50 тыс. тонн топлива. Ожидаемая стоимость тендера составляет 1 млрд 164 млн грн.

Второй тендер объявлен с аналогичным объемом и стоимостью .

Заказчик также отмечает, что ожидаемая стоимость закупок была повышена в связи с ростом цен топлива на мировом рынке.

"В связи с повышением цен на мировом рынке, нефть выросла в цене с 47 до 54 долларов. Что обусловило рост котировок на цены дизельного топлива. Просим заметить, что на момент подачи предложений и проведения аукционов предельная цена не будет соответствовать рыночным ценам на момент поставки. В связи с тем, что поставка топлива будет осуществляться в 2017 году ", - отмечают в" УЗ ".

Аукционы по указанным тендерами начнутся 6 февраля, конечный срок подачи тендерных предложений истек 25 января.

К участию в аукционе допущены ЧП «ОККО-Бизнес Контракт", ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СОКАР Украина, ООО "Элемент Нефть", ООО "ЗАПАДНАЯ нефтегазовая компания", ООО "ВОГ АЭРО ДЖЕТ", ООО ТРЕЙД КОММОДИТИ.

Предложения SOMERTON LLC Sp.ZOO были отклонены в обоих тендерах.

Как сообщал УНН, "Укрзализныца" утверждает, что В.Омелян распространяет недостоверную информацию о закупках дизеля .

Так, в "УЗ" прокомментировали вопрос профильного министра о пересмотре стоимости ДТ после подписания соглашения с победителем тендера.

"Объясняем: это происходит не на ровном месте, а из-за колебаний цен как на мировых нефтерынках, так и на украинском. Даже после пересмотра условий контракта на закупку дизельного топлива для железнодорожной отрасли, его стоимость остается меньше нижнего уровеня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины.

Укрзализныца сообщает министру, что корректировки стоимости закупки до 10% предусмотрено ч.4 п.2 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках". Основание для такого шага - заключение экспертной организации, например, такой как ГП "Госвнешинформ".

Именно в рамках этого закона нефтетрейдер инициировал пересмотр условий контракта. Укрзализныца профессионально изучила основания перед принятием такого решения и сделала мониторинг рынка и экспертных выводов ", - разъяснили железнодорожники.

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