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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44733 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 92455 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 129929 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 181276 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 177759 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 174447 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 150509 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116261 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 109221 перегляди

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1 квітня, 05:30 • 313670 перегляди

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Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг на 13 червня

Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг на 13 червня

Київ • УНН

 • 128252 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Про це інфомує УНН з посиланням на сайт товариства.

Деталі

Додатковий евакуаційний рейс на 13 червня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.

Доповнення

Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних потягів.

Українські Національні Новини

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