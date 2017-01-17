"Укрзалізниця" не зможе замінити всі неякісні вагони найближчим часом - В.Балчун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Найближчим часом "Укрзалізниця" не зможе замінити всі неякісні вагони. Про це під час брифінгу повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.
На питання журналістів про сніг у вагонах, фото яких опублікував В.Бальчун напередодні, він відповів, що "Укрзалізниця" не зможе замінити вагони щонайменше найближчі 5 років.
"Ми не замінимо всіх вагонів за рік і за п'ять, бо це неможливо технічно. Проте питання якості - це сфера нашої відповідальності", - зазначив він.
Нагадаємо, 17 січня у перший рейс відправляться швидкісний поїзд “Київ — Івано-Франківськ” з новими вагонами-трансформерами.