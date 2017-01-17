"Укрзалізниця" не зможе замінити всі неякісні вагони найближчим часом - В.Балчун

На питання журналістів про сніг у вагонах, фото яких опублікував В.Бальчун напередодні, він відповів, що "Укрзалізниця" не зможе замінити вагони щонайменше найближчі 5 років.

"Ми не замінимо всіх вагонів за рік і за п'ять, бо це неможливо технічно. Проте питання якості - це сфера нашої відповідальності", - зазначив він.

Нагадаємо, 17 січня у перший рейс відправляться швидкісний поїзд “Київ — Івано-Франківськ” з новими вагонами-трансформерами.