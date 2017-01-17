"Укрзализныця" не сможет заменить все некачественные вагоны в ближайшее время - В.Балчун
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В ближайшее время "Укрзализныця" не сможет заменить все некачественные вагоны. Об этом во время брифинга сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналистов о снеге в вагонах, фото которых опубликовал В.Балчун накануне, он ответил, что "Укрзализныця" не сможет заменить вагоны как минимум в ближайшие 5 лет.
"Мы не заменим всех вагонов за год и за пять, потому что это невозможно технически. Однако вопрос качества - это сфера нашей ответственности", - отметил он.
Напомним, 17 января в первый рейс отправятся скоростной поезд "Киев - Ивано-Франковск" с новыми вагонами-трансформерами.