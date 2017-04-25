"Укрзалізниця" не здійснює діяльності на окупованій території
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” заявляє, що не здійснює жодної діяльності на непідконтрольній території Луганщини та Донеччини. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу акціонерного товариства.
ПАТ “Укрзалізниця” заявляє, що не здійснює жодної діяльності на непідконтрольній території.
“Товариство не використовує рухомий склад для будь-яких перевезень на окупованих частинах Донецької та Луганської областей,” — йдеться в повідомленні.
Також наразі відсутнє залізничне сполучення із непідконтрольними територіями. Залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно, рух поїздів зупинено.
Як повідомляв УНН, в Україні декомунізували 19 залізничних станцій.