"Укрзалізниця" не здійснює діяльності на окупованій території

ПАТ “Укрзалізниця” заявляє, що не здійснює жодної діяльності на непідконтрольній території.

“Товариство не використовує рухомий склад для будь-яких перевезень на окупованих частинах Донецької та Луганської областей,” — йдеться в повідомленні.

Також наразі відсутнє залізничне сполучення із непідконтрольними територіями. Залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно, рух поїздів зупинено.

Як повідомляв УНН, в Україні декомунізували 19 залізничних станцій.