"Укрзализныця" не осуществляет деятельности на оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. ПАО "Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории Луганщины и Донетчины. Об этом передает со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.
ПАО "Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории.
"Общество не использует подвижной состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Также пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено.
Как сообщал УНН, в Украине декомунизувалы 19 железнодорожных станций.