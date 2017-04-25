"Укрзализныця" не осуществляет деятельности на оккупированной территории

ПАО "Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории.

"Общество не использует подвижной состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено.

Как сообщал УНН, в Украине декомунизувалы 19 железнодорожных станций.