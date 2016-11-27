Укруповання «ДНР» вимагає від чеської організації «Людина у скруті» покинути Донецьк за 24 години
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Так, в суботу, 26 листопада, представники угруповання “ДНР” прийшли до донецького офісу чеської гуманітарної організації “Людина у скруті” з вимогою негайно згорнути її діяльність на Донбасі, передає УНН з посиланням на Радіо “Свобода”.
За повідомленням керівника організації Шімона Панека, представники бойовиків не повідомили причини, чому чеським гуманітарним працівникам відмовлено в акредитації.
“Нас засмучує, що керівництво в Донецьку без будь-яких роз’яснень відмовило нам у доступі до людей, які насправді нашої допомоги потребують, і таким чином порушило міжнародне гуманітарне право,” — заявив він.
При цьому координатор допомоги Україні Томаш Коціан наголосив, що працівники “Людини у скруті” “досі виконували всі вимоги місцевих органів і систематично інформували їх про свою діяльність. Жодних причин для не продовження акредитації нам офіційно не назвали”.
Як повідомляють Сeske noviny, відповідно до вимоги сепаратистів “усі гуманітарні працівники „Людини у скруті“ повинні впродовж 24 годин покинути терени офіційно не визнаної Донецької народної республіки”.
Гуманітарна організація “Людина у скруті” належить до найбільших у Європі. Її керівник Шимон Панек, один із лідерів чеської Оксамитової революції, серед перших підтримав демонстрантів українського Майдану.
“Людина у скруті” на сході України також надавала допомогу жителям Донеччини у відновленні житла і привозила питну воду.
Як повідомляв УНН, волонтери звернулися до народних депутатів з пропозицією допомогти армії і віддати десятину із задекларованого ними статку.