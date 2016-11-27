Боевики «ДНР» требует от чешской организации «Человек в беде» покинуть Донецк за 24 часа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Так, в субботу, 26 ноября, представители группировки “ДНР” пришли к донецкому офису чешской гуманитарной организации “Человек в беде” с требованием немедленно свернуть ее деятельность на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Радио “Свобода”.
По сообщению руководителя организации Шимона Панека, представители боевиков не сообщили причины, почему чешским гуманитарным работникам отказано в аккредитации.
"Нас огорчает, что руководство в Донецке без каких-либо разъяснений отказало нам в доступе к людям, которые на самом деле в нашей помощи нуждаются, и таким образом нарушило международное гуманитарное право", - заявил он.
При этом координатор помощи в Украине Томаш Коциан отметил, что работники "Человека в беде" "до сих пор выполняли все требования местных органов и систематически информировали их о своей деятельности. Никаких причин для непродолжения аккредитации нам официально не назвали".
Как сообщают Сeske noviny, в соответствии с требованием сепаратистов "все гуманитарные работники "Человека в беде" должны в течение 24 часов покинуть территорию официально не признанной Донецкой народной республики".
Гуманитарная организация "Человек в беде" принадлежит к крупнейшим в Европе. Ее руководитель Шимон Панек, один из лидеров чешской Бархатной революции, среди первых поддержал демонстрантов украинского Майдана.
"Человек в беде" на востоке Украины также оказывала помощь жителям Донецкой области в восстановлении жилья и привозила питьевую воду.
Как сообщал УНН, волонтеры обратились к народным депутатам с предложением помочь армии и отдать десятину с задекларированного ими состояния.