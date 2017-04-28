"Укртрансгаз": загроз для транзиту газу в Європу через розгерметизацію газпроводу немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Загроз для транзиту газу в Європу територією України через розгерметизацію газпроводу на Хмельниччині немає. Про це УНН повідомив прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський.
“Виявлено розгерметизацію газопроводу “КЗУ-1” на Хмельниччині. Розпочаті ремонтні роботи", - зазначив він.
Зі слів М.Білявського, газопостачання споживачам не припинялось.
"Транзит газу в Європу стабільний. Загроз немає", - додав він.
Нагадаємо, на Хмельниччині сталась розгерметизація труби магістрального газопроводу.