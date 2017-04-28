"Укртрансгаз": угроз для транзита газа в Европу из-за разгерметизации газпровода нет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Угроз для транзита газа в Европу по территории Украины из-за разгерметизации газпровода в Хмельницкой области нет. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.
"Обнаружены разгерметизации газопровода "КЗУ-1" в Хмельницкой области. Начатые ремонтные работы", - отметил он.
По словам М.Билявского, газоснабжение потребителям не прекращалось.
"Транзит газа в Европу стабильный. Угрозы нет", - добавил он.
Напомним, в Хмельницкой области произошла разгерметизация трубы магистрального газопровода.