"Укрпошту" й надалі очолюватиме Смілянський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністр інфраструктури підписав робочий контракт голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Підписання відбулось у міністерстві, передає кореспондент УНН.
Інформація щодо терміну контракту та заробітної плати не розкривалась.
“За правилами, ми спершу повинні розкрити це ринку цінних паперів, тому все буде оприлюднено. Всі умови, згідно з постановами уряду”, — сказав Смілянський, коментуючи питання термінів контракту та заробітної плати.
Як повідомляв УНН, 12 липня виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський написав заяву про відставку.