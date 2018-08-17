"Укрпочту" и дальше будет возглавлять Смелянский

Информация о сроке контракта и заработной платы не раскрывалась.

"По правилам, мы сначала должны раскрыть это рынку ценных бумаг, поэтому все будет обнародовано. Все условия, согласно постановлениям правительства", - сказал Смелянский, комментируя вопрос сроков контракта и заработной платы.

Как сообщал УНН, 12 июля исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский написал заявление об отставке.