"Укрпошта" планує завести в Україну Amazon

“Зараз ми дуже хочемо завести Amazon в нашу країну. Зараз ми працюємо з нашими партнерами, тому що це міжнародний поштовий обіг, це потребує деякий час. Логістично ми готові, але ж це міжнародні угоди і цьому випадку ми повинні працювати з американською поштою — це великий монополіст і вони не надто швидко рухаються. Інше — це співпраця з нашими митними органами, митниця повинна збільшити штат, щоб пропускати ці товари... Дуже хочу до кінця 2017, але обіцяти не буду, бо не впевнений,” — заявив І.Смілянський.

Як повідомляв УНН, “Укрпошта” скоротила терміни доставки кореспонденції у столиці.