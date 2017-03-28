"Укрпочта" планирует ввести в Украине Amazon

"Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это международный почтовый оборот, это требует некоторое время. Логистически мы готовы, но это международные соглашения и этом случае мы должны работать с американской почте - это большой монополист и они не слишком быстро двигаются. Остальное - это сотрудничество с нашими таможенными органами, таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары ... Очень хочу к концу 2017, но обещать не буду, потому что не уверен ", - заявил И.Смилянський.

Как сообщал УНН, "Укрпочта" сократила сроки доставки корреспонденции в столице.