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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрпочта" планирует ввести в Украине Amazon

"Укрпочта" планирует ввести в Украине Amazon

Киев • УНН

 • 9714 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. "Укрпочта" планирует ввести в Украине Amazon. Об этом в эфире "5 канала" сообщил генеральный директор ГП "Укрпочта" Игорь Смелянский, передает УНН.

"Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это международный почтовый оборот, это требует некоторое время. Логистически мы готовы, но это международные соглашения и этом случае мы должны работать с американской почте - это большой монополист и они не слишком быстро двигаются. Остальное - это сотрудничество с нашими таможенными органами, таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары ... Очень хочу к концу 2017, но обещать не буду, потому что не уверен ", - заявил И.Смилянський.

Как сообщал УНН, "Укрпочта" сократила сроки доставки корреспонденции в столице.

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