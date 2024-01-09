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"Укрнафта" може втратити управління над заправками Медведчука Glusco й “Татнафта”: АРМА ініціює розірвання договору

"Укрнафта" може втратити управління над заправками Медведчука Glusco й “Татнафта”: АРМА ініціює розірвання договору

Київ • УНН

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АРМА прагне розірвати контракти з "Укрнафтою" через неефективне управління активами підсанкційних проросійських активістів Glusco та російської "Татнафти", оскільки компанія не виконує очікуваних надходжень до державного бюджету України.

Агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює перед Кабміном розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", яке управляє арештованими активами Glusco проросійського діяча Віктора Медведчука та активами російської компанії "Татнафта", передає УНН.

За даними АРМА, основна причина припинення договору управління автозаправками Glusco - "у свідомому відхиленні компанією "Укрнафта" пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів АЗК. Як наслідок, підприємство досі не є джерелом надходжень до державного бюджету".

"Договір управління з ПАТ "Укрнафта" передбачає відрахування до державної скарбниці щонайменше 5 млн грн щомісяця незалежно від дохідності роботи та 85% від чистого прибутку, - прокоментувала очільниця АРМА Олена Дума. - Зі свого боку Нацагентство забезпечило огляд та інвентаризацію всіх арештованих активів й підготувало для підписання проєкти актів їх приймання-передачі. Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень Кабінету Міністрів України не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують".

Протягом трьох останніх місяців Агентство надсилало до ПАТ "Укрнафта" офіційні листи з вимогою підписати акти приймання-передачі по майнових комплексах АЗК, на що відчужена у власність держави компанія не погоджувалась, йдеться у повідомленні.

Після рішення уряду АРМА ініціюватиме відбір нового управителя мережею Glusco, який забезпечить належний баланс державних та приватних інтересів й організує прогнозовану, прозору та прибуткову діяльність арештованих АЗК.

Нагадаємо, до слова, управляти близько 100 АЗС, нафтобазами та низкою транспортних засобів, які належать російській "Татнафті", ПАТ "Укрнафта" розпочало 16 серпня 2023 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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