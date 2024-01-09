"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора
Киев • УНН
АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.
Агентство по розыску и менеджменту активов инициирует перед Кабмином расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", которое управляет арестованными активами Glusco пророссийского деятеля Виктора Медведчука и активами российской компании "Татнефть", передает УНН.
По данным АРМА, основная причина прекращения договора управления автозаправками Glusco - "в сознательном отклонении компанией "Укрнафта" предложений АРМА подписать акты приема-передачи активов АЗК. Как следствие, предприятие до сих пор не является источником поступлений в государственный бюджет".
"Договор управления с ПАО "Укрнафта" предусматривает отчисления в государственную казну не менее 5 млн грн ежемесячно независимо от доходности работы и 85% от чистой прибыли, - прокомментировала глава АРМА Елена Дума. - Со своей стороны Нацагентство обеспечило осмотр и инвентаризацию всех арестованных активов и подготовило для подписания проекты актов их приема-передачи. Вынуждена констатировать, что государственное предприятие, деятельность которого имела целью не только сохранить экономическую стоимость, но и пополнить бюджет страны в условиях войны, не оправдало обоснованных ожиданий. В результате цель распоряжений Кабинета Министров Украины не выполнена, эффективность управления отсутствует, хотя арестованные АЗС функционируют".
В течение трех последних месяцев Агентство направляло в ПАО "Укрнафта" официальные письма с требованием подписать акты приема-передачи по имущественным комплексам АЗК, на что отчужденная в собственность государства компания не соглашалась, говорится в сообщении.
После решения правительства АРМА будет инициировать отбор нового управляющего сетью Glusco, который обеспечит надлежащий баланс государственных и частных интересов и организует прогнозируемую, прозрачную и прибыльную деятельность арестованных АЗК.
Напомним, к слову, управлять около 100 АЗС, нефтебазами и рядом транспортных средств, принадлежащих российской "Татнефти", ПАО "Укрнафта" начало 16 августа 2023 года.
"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора
АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.
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