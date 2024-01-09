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"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 20:05  •  4584 просмотра

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АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.

Агентство по розыску и менеджменту активов инициирует перед Кабмином расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", которое управляет арестованными активами Glusco пророссийского деятеля Виктора Медведчука и активами российской компании "Татнефть", передает УНН.

По данным АРМА, основная причина прекращения договора управления автозаправками Glusco - "в сознательном отклонении компанией "Укрнафта" предложений АРМА подписать акты приема-передачи активов АЗК. Как следствие, предприятие до сих пор не является источником поступлений в государственный бюджет".

"Договор управления с ПАО "Укрнафта" предусматривает отчисления в государственную казну не менее 5 млн грн ежемесячно независимо от доходности работы и 85% от чистой прибыли, - прокомментировала глава АРМА Елена Дума. - Со своей стороны Нацагентство обеспечило осмотр и инвентаризацию всех арестованных активов и подготовило для подписания проекты актов их приема-передачи. Вынуждена констатировать, что государственное предприятие, деятельность которого имела целью не только сохранить экономическую стоимость, но и пополнить бюджет страны в условиях войны, не оправдало обоснованных ожиданий. В результате цель распоряжений Кабинета Министров Украины не выполнена, эффективность управления отсутствует, хотя арестованные АЗС функционируют".

В течение трех последних месяцев Агентство направляло в ПАО "Укрнафта" официальные письма с требованием подписать акты приема-передачи по имущественным комплексам АЗК, на что отчужденная в собственность государства компания не соглашалась, говорится в сообщении.

После решения правительства АРМА будет инициировать отбор нового управляющего сетью Glusco, который обеспечит надлежащий баланс государственных и частных интересов и организует прогнозируемую, прозрачную и прибыльную деятельность арестованных АЗК.

Напомним, к слову, управлять около 100 АЗС, нефтебазами и рядом транспортных средств, принадлежащих российской "Татнефти", ПАО "Укрнафта" начало 16 августа 2023 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
"Укрнафта" може втратити управління над заправками Медведчука Glusco й “Татнафта”: АРМА ініціює розірвання договору
"Ukrnafta may lose control over Medvedchuk's Glusco and Tatnafta gas stations: ARMA initiates termination of the contract
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"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора

АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.

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