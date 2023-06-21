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Укриття в Україні: Данілов не виключає, що на засіданні РНБО будуть кадрові рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Цієї п'ятниці, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому основну увагу приділять питанням, пов'язаним з укриттям в Україні. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону секретар РНБО України Олексій Данілов і зазначив, що не виключає кадрових рішень, передає УНН.

Укриття в Україні: Данілов не виключає, що на засіданні РНБО будуть кадрові рішення

Цитата

"Після трагічних подій було завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася, всі об'єкти, які мали би відвідати, відповідали відповідні органи і була дана оцінка”, - повідомив секретар РНБО.

Також, на засіданні за результатами перевірки будуть доповідати міністри, які відповідали за організацію ревізії.

“Буде доповідь міністра Клименка. Буде доповідь ще одного міністра, який безпосередньо відповідав за перевірку. І за результатами доповіді будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні», - сказав Данілов.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

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