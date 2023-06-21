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Укрытие в Украине: Данилов не исключает, что на заседании СНБО будут кадровые решения

Киев • УНН

 • 911513 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В эту пятницу, 23 июня, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором основное внимание уделят вопросам, связанным с укрытиями в Украине. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и отметил, что не исключает кадровых решений, передает УНН.

Укрытие в Украине: Данилов не исключает, что на заседании СНБО будут кадровые решения

Цитата

"После трагических событий была задача проверить все укрытия, которые есть на территории нашей страны. Такая проверка состоялась, все объекты, которые должны были бы посетить, отвечали соответствующие органы и была дана оценка”, - сообщил секретарь СНБО.

Также, на заседании по результатам проверки будут докладывать министры, которые отвечали за организацию ревизии.

“Будет доклад министра Клименко. Будет доклад еще одного министра, который непосредственно отвечал за проверку. И по результатам доклада будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодня», - сказал Данилов.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

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