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"Укренерго" та "Укргазвидобування" продаватимуть непрофільні активи через ProZorro

"Укренерго" та "Укргазвидобування" продаватимуть непрофільні активи через ProZorro

Київ • УНН

 • 9586 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Публічне акціонерне товариство “Укргазвидобування” та державне підприємство “Національна енергогенеруюча компанія “Укренерго” підписали з електронною системою “ProZorro.Продажі” меморандум про співпрацю у новому проекті з продажу державної власності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

“Сьогодні ми часто стикаємось з неадекватною оцінкою державного майна, яке не продається, або, навпаки, дістається за безцінь інсайдерам. Прозорі аукціони дозволять усунути цю проблему, продавати активи за ринковою ціною з користю для держави в цілому та конкретного держпідприємства окремо”, - зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Андрій Токар, директор з питань матеріально-технічного забезпечення ПАТ “Укргазвидобування” розповів, що держпідприємство вже готове виставити на продаж металолом чорних та кольорових металів, відпрацьовані акумуляторні батареї, масла тощо.

“Наші лоти вимірюються тисячами тонн, загальна вартість активів для продажу близько 500 млн. грн. Сподіваємось, завдяки конкуренції та прозорій системі збільшити надходження”, - прокоментував Андрій Токар.

Виконувач обов’язків заступника директора з інвестиційного планування та закупівель ДП НЕК "Укренерго" Ігор Гордієнко пояснив, що це підприємство ініціювало підписання меморандуму про співпрацю з ProZorro.Продажі.

“Вже маємо кілька лотів металолому на суму більш ніж 20 млн грн. За рік плануємо продати на 100 млн грн. Очікуємо від співпраці високих цін та високої конкуренції”, - зазначив він.

Згодом, очікується, що електронна система дозволить реалізовувати через аукціони так звані об’єкти малої приватизації, зокрема будівлі, цілісні майнові комплекси тощо.

Як повідомляв УНН, система ProZorro запустила новий проект щодо продажу державної власності.

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