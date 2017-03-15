"Укрэнерго" и "Укргаздобыча" будут продавать непрофильные активы через ProZorro
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Публичное акционерное общество "Укргаздобыча" и государственное предприятие "Национальная энергогенерирующая компания "Укрэнерго" подписали с электронной системой "ProZorro. Продажи" меморандум о сотрудничестве в новом проекте по продаже государственной собственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли Украины.
"Сегодня мы часто сталкиваемся с неадекватной оценкой государственного имущества, которое не продается, или, наоборот, достается за бесценок инсайдерам. Прозрачные аукционы позволят устранить эту проблему, продавать активы по рыночной цене с пользой для государства в целом и конкретного госпредприятия отдельно", - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
Андрей Токарь, директор по материально-техническому обеспечению ОАО "Укргаздобыча" рассказал, что госпредприятие уже готово выставить на продажу металлолом черных и цветных металлов, отработанные аккумуляторные батареи, масла и т.
"Наши лоты измеряются тысячами тонн, общая стоимость активов для продажи около 500 млн. грн. надеемся, благодаря конкуренции и прозрачной системе увеличить поступления", - прокомментировал Андрей Токарь.
Исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционному планированию и закупкам ГП НЭК "Укрэнерго" Игорь Гордиенко пояснил, что предприятие инициировало подписание меморандума о сотрудничестве с ProZorro.Продажи.
"Уже есть несколько лотов металлолома на сумму более 20 млн грн. За год планируем продать на 100 млн грн. Ожидаем от сотрудничества высоких цен и высокой конкуренции", - отметил он.
Впоследствии, ожидается, что электронная система позволит реализовывать через аукционы так называемые объекты малой приватизации, в частности здания, целостные имущественные комплексы и тому подобное.
Как сообщал УНН, система ProZorro запустила новый проект по продаже государственной собственности.