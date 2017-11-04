Укрдорінвест: кредитори жорстко контролюють будівництво доріг

"Раз в один-два місяці, наприклад, сюди прилітає команда Світового банку, яка складається з експертів, що ніколи не працювали в Україні. На об'єкти ми завжди виїжджаємо, нікого не попереджаючи. Команда цікавиться не тільки тим, як виконуються роботи і який реальний, фізичний, прогрес, а й те, чи дотримуються всі інші складові контрактів - соціальні, екологічні, технологічні. Якщо раніше це був моніторинг, то зараз це вже пресинг", - зазначила вона.

О.Криворучко додала, що успішна реалізація дорожніх проектів в першу чергу залежить від незалежності інжинірингової компанії від інших учасників процесу.

Нагадаємо, урядовий проект Бюджету-2018 передбачає 44 млрд грн на будівництво доріг.