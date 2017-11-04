Укрдоринвест: кредиторы жестко контролируют строительство дорог

"Раз в один-два месяца, например, сюда прилетает команда Всемирного банка, состоящая из экспертов, никогда не работавших в Украине. На объекты мы всегда выезжаем, никого не предупреждая. Команда интересуется не только тем, как выполняются работы и какой реальный, физический, прогресс, но и то, соблюдаются ли все остальные составляющие контрактов - социальные, экологические, технологические. Если раньше это был мониторинг, то сейчас это уже прессинг", - отметила она.

О.Криворучко добавила, что успешная реализация дорожных проектов в первую очередь зависит от независимости инжиниринговой компании от других участников процесса.

Напомним, правительственный проект Бюджета-2018 предусматривает 44 млрд грн на строительство дорог.