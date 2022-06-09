Україну запросять на саміт НАТО у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Делегацію України буде запрошено на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться в Мадриді наприкінці червня. Про це повідомляє Europa Press, пише УНН.
Деталі
Так, зазначається, що саміт, запланований на 29 та 30 червня, пройде у «складному міжнародному контексті», враховуючи війну в Україні, плани вступу Фінляндії та Швеції та рішення Альянсу затвердити у Мадриді нову стратегічну концепцію, яка визначить курс Альянсу на наступні десять років.
За даними ЗМІ, очікується участь від 40 до 50 міжнародних делегацій на рівні глав держав і урядів.
Цитата
«Серед них будуть генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, 30 країн-союзників, чотири запрошені країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея), ще чотири країни, які є членами Європейського союзу, але не входять до Альянсу, а також голови Європейської комісії та Європейської ради. Україні також буде направлено офіційне запрошення взяти участь у Мадридському саміті, хоча про участь її президента Володимира Зеленського може бути відомо лише в останню хвилину, оскільки це залежатиме від розвитку конфлікту та його можливості покинути країну», - пише видання.
Додамо
РосЗМІ з посиланням на EFE повідомляють, що Президента України Володимира Зеленського буде запрошено на зустріч.
Раніше
Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на саміті глав країн-членів НАТО, який наприкінці червня відбудеться в Мадриді, не станеться дива.