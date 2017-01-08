Україну замело снігом

Через негоду в Україні було обмежено рух транспорту на окремих ділянках в низці областей, зокрема Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській та Кіровоградській. Сьогодні, 8 січня, було обмежено рух у Херсонській області. Також у Київській ОДА не виключають, що рух вантажівок можуть обмежити в Київській області.

Так, за повідомленням прес-служби КМДА, уночі 8 січня прибирали сніг з вулиць Києва 248 одиниць снігоприбиральної техніки та 23 бригади з ручного прибирання. Киян через сильні снігопади у місті закликали бути обережними.

Зазначимо, послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня.