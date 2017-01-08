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Украину замело снегом

Украину замело снегом

Киев • УНН

 • 12484 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. На рождественские праздники в ряде украинских областей наблюдаются снегопады и метели, а также снижение температуры, передает УНН.

Из-за непогоды в Украине было ограничено движение транспорта на отдельных участках в ряде областей, в частности Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской. Сегодня, 8 января, было ограничено движение в Херсонской области. Также в Киевской ОГА не исключают, что движение грузовиков могут ограничить в Киевской области.

Так, по сообщению пресс-службы КГГА, ночью 8 января убирали снег с улиц Киева 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады с ручной уборки. Киевлян за сильных снегопадов в городе призвали быть осторожными.

Отметим, ослабление и прекращение опасных погодных явлений в Украине ожидается в понедельник, 9 января.

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