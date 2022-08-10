Україну ще не покинуть дощі та грози: прогноз погоди на 11 серпня

Цитата

"У західних, північних та більшості центральних областей часом дощі, грози, температура вночі 11-16°, вдень 22-27°", – ідеться у повідомленні.

Деталі

На решті території буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасий дощ та гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Попередження про гідрометеорологічні явища

11 серпя у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий).

У Волинській, Одеській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму завтра переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Київщині

Завтра часом буде дощ і гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 2-27°. У Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.