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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33375 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україну ще не покинуть дощі та грози: прогноз погоди на 11 серпня

Україну ще не покинуть дощі та грози: прогноз погоди на 11 серпня

Київ • УНН

 • 135976 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Завтра, 11 серпня, у більшості областях України синоптики прогнозують дощі та грози. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Цитата

"У західних, північних та більшості центральних областей часом дощі, грози, температура вночі 11-16°, вдень 22-27°", – ідеться у повідомленні.

Деталі

На решті території буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасий дощ та гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Попередження про гідрометеорологічні явища 

11 серпя у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий).

У Волинській, Одеській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму завтра переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Київщині 

Завтра часом буде дощ і гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 2-27°. У Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Українські Національні Новини

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