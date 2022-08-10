Украину еще не покинут дожди и грозы: прогноз погоды на 11 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Завтра, 11 августа, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"В западных, северных и большинстве центральных областей временами дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем 22-27°", – говорится в сообщении.
Детали
На остальной территории будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.
В южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях
11 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях грозы – I уровень опасности, желтый.
В Волынской, Одесской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму завтра будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киевской области
Завтра временами будет дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 2-27°. В Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.