Украину еще не покинут дожди и грозы: прогноз погоды на 11 августа

Цитата

"В западных, северных и большинстве центральных областей временами дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем ​​22-27°", – говорится в сообщении.

Детали

На остальной территории будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-22°, днем ​​28-33°.

В южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

11 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях грозы – I уровень опасности, желтый.

В Волынской, Одесской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму завтра будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киевской области

Завтра временами будет дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем ​​2-27°. В Киеве ночью 14-16°, днем ​​24-26°.