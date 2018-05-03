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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україну накрила хвиля масових отруєнь дітей: уряд закликали дозволити перевірки

Київ • УНН

 • 15303 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Останній тиждень квітня ознаменувався масовими отруєннями дошкільнят одразу в декількох областях. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

Україну накрила хвиля масових отруєнь дітей: уряд закликали дозволити перевірки

"На Полтавщині (Миргородський район) у садочку "Пролісок" 25 квітня отруїлося 8 дітей віком від 2,5 до 5 років. У всіх виявили – ротавірус. В цей же день, 25 квітня, на Запоріжжі (м. Бердянськ) погано стало одразу 7-м вихованцям дитячого садочку №3. Причина отруєння – поки не названа. І ще один випадок отруєння 21 - 24 квітня зафіксували у садочку м.Умань (№3). До лікарні госпіталізували 9 вихованців з харчовою токсикоінфекцією. Причина масового отруєння встановлена: порушення санітарних норм. Це, так би мовити, короткий моніторинг повідомлень ЗМІ після свят – і така невтішна картина", - написав нардеп.

За його словами, в умовах спеки, що вже не за горами, “будь-які порушення норм та правил поводження із продуктами матимуть подібні наслідки”.

"Загалом же, все це дуже сумно і навіть страшно: тотальна безконтрольність навчальних закладів з точки зору дотримання елементарних санітарних норм просто калічить наймолодших", - вважає Тригубенко.

Політик переконаний, що українські школи та садочки мають перевірятися на постійній основі.

"Я вже висловлювався з цього приводу: планові перевірки не в змозі зарадити біді та вберегти дітей. І тому, я вкотре закликаю уряд вивести із-під мораторію на перевірки постачальників продуктів харчування у школи та садочки! Також закликаю чиновників Держпродспоживслужби знайти механізм повного і безперебійного контролю закладів постійного перебування і харчування дітей!" - написав він.

Як писав УНН за підсумками минулого року кількість отруєнь дітей у столиці зросла у 2,2 рази.

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