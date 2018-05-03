Украину накрыла волна массовых отравлений детей: правительство призвали разрешить проверки

"В Полтавской области (Миргородский район) в детсаду "Подснежник" 25 апреля отравились 8 детей в возрасте от 2,5 до 5 лет. У всех обнаружили - ротавирус. В этот же день, 25 апреля, в Запорожье (г. Бердянск) плохо стало сразу 7-ми воспитанникам детского сада №3. Причина отравления - пока не названа. И еще один случай отравления 21 - 24 апреля зафиксировали в детсаду Умани (№3). В больницу госпитализировали 9 воспитанников с пищевой токсикоинфекцией. Причина массового отравления установлена: нарушение санитарных норм. Это, так сказать, короткий мониторинг сообщений СМИ после праздников - и такая неутешительная картина", - написал нардеп.

По его словам, в условиях жары, что уже не за горами, "любые нарушения норм и правил обращения с продуктами будут иметь подобные последствия".

"В целом же, все это очень печально и даже страшно: тотальная бесконтрольность учебных заведений с точки зрения соблюдения элементарных санитарных норм просто калечит самых маленьких", - считает Тригубенко.

Политик убежден, что украинские школы и садики должны проверяться на постоянной основе.

"Я уже высказывался по этому поводу: плановые проверки не в состоянии помочь беде и уберечь детей. И поэтому, я еще раз призываю правительство вывести из-под моратория на проверки поставщиков продуктов питания в школы и садики! Также призываю чиновников Госпродпотребслужбы найти механизм полного и бесперебойного контроля заведений постоянного пребывания и питания детей!" - написал он.

Как писал УНН, по итогам прошлого года количество отравлений детей в столице выросло в 2,2 раза.