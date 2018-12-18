Україну на шість років обрали до складу Комісії ООН з міжнародної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україну обрано до складу Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі (з англ. United Nations Commission On International Trade Law). Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при ООН, передає УНН.
“Україну обрано до складу Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі ЮНСІТРАЛ”, — повідомили у представництві.
Так, за словами дипломатів, комісія є головним органом ООН в сфері розробки юридичних інструментів, що поліпшують процеси міжнародної торгівлі.
“Членство нашої держави розпочнеться в липні 2019 р. та триватиме шість років”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, напередодні ГА ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів. У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів.