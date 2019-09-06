Україну на міжнародній конференції прокурорів представлятиме військовий прокурор

З 15 по 19 вересня в Аргентині відбудеться 24-та щорічна конференція на загальних зборах Міжнародної асоціації прокурорів. У ній візьмуть участь представники 94 країн світу. Конференція, як розповіла Єпурі, є потужним майданчиком для обміну досвідом між прокурорами, особливо військовими, адже два дні круглих столів та засідань будуть присвячені саме роботі військових прокурорів.

Прокурор наголосила: те, що відбувається в Україні, дуже цікаво міжнародним партнерам.

"Військова прокуратура України займається збором доказів прихованої агресії Російської Федерації, а це прецедент, якого раніше не було. Ми перші у світі, хто започаткував таку практику, оскільки це відбувається в умовах прихованої агресії РФ. Зараз в державі назрівають такі зміни, що стосуються нашої системи, тому для нас це теж дуже потрібно. Зверне увагу на наші проблеми міжнародна спільнота, може, будуть якісь корисні поради. Дуже багато прогалин в нашому законодавстві, які треба надолужувати, а в них є великий досвід саме у військовій тематиці – зокрема в Ізраїлю, Данії, Канади. Основні наші партнери – це Канада, Данія, США – у них на дуже високому рівні перебуває військова прокуратура, тому нам корисний їх досвід. Ця конференція – це такий майданчик обміну досвідом. Вперше в минулому році на нас звернули увагу, оскільки взагалі не знали, що в Україні є військова прокуратура. Я була доповідачем на тему кіберзлочинності, що вважається проблемою злочинності номер один в багатьох країнах", - пояснила Єпурі.

Всього 94 країни братимуть участь у конференції, вже підтвердили свою участь 433 учасники.

"Основний контингент – генеральні прокурори, їхні заступники, рядові працівники прокуратур. Також вони залучають голову Інтерполу, представників різних установ і організацій. Протягом двох днів відбуватимуться заходи, в яких візьмуть участь суто військові прокурори. Так, 17-18 вересня основними доповідачами будуть генеральний прокурор Данії, директор по військових кримінальних звинуваченнях відомства судді генерального адвоката Канади, заступник директора по військових звинуваченнях Канади, основним партнером буде представник зі США і генеральний військовий прокурор Ізраїлю. Під головуванням цих осіб буде проводитися круглий стіл", - розповіла прокурор план роботи.

Єпурі також пояснила, що відвідає конференцію на офіційне запрошення від генерального прокурора Буенос-Айреса Аргентинської Республіки Луїса Чеваско, і приймаюча сторона оплатить всі витрати, включно з перельотом та проживанням.

"Під час конференції, для спеціального призначення контактних осіб мережі військових прокурорів планується обговорення останніх змін у військовому кримінальному правосудді та військового кримінального переслідування. Я буду учасником цих круглих столів", - розповіла прокурор.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор Руслан Рябошапка виступив з ініціативою реформування органів прокуратури, яка, зокрема, передбачає ліквідацію військової прокуратури.

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