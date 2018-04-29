Українцю Грибу в РФ продовжили арешт ще на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Жовтневий райсуд Краснодара у Росії продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня. Про це УНН повідомив батько Павла — Ігор Гриб.
За його словами, засідання суду відбулось у закритому режимі у суботу, 28 квітня.
Суддя, побачивши українського консула та матір Павла Гриба, попросив їх залишити приміщення суду. Особистого побачення з матір'ю Павлу так і не надали.
"Мати змогла побачити сина лише на хвилину", - відмітив він.
За словами Ігоря Гриба, за більше ніж 7 місяців, які Павло перебуває у СІЗО, йому не було надано жодного побачення з матір'ю.
"Ігор знаходиться у інформаційому вакуумі, йому не передають листи та газети" - додав батько.
Ігор Гриб наголосив, що за час перебування у СІЗО у його сина значно погіршився зір.
"Враховуючи хворобу, яка є у Павла, не доводиться говорити про стан покращення... Останнім часом у Павла дуже сів зір. І він на останніх допитах, коли йому давали підписувати документи, дуже напружував очі", — сказав батько політв'язня.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація посилила психологічний тиск на українського політв’язня Павла Гриба, йому не передають листи і не дають читати газети.