Украинцу Грибу в РФ продлили арест еще на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Октябрьский райсуд Краснодара в России продолжил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля. Об этом УНН сообщил отец Павла - Игорь Гриб.
По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.
Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.
"Мать смогла увидеть сына только на минуту", - отметил он.
По словам Игоря Гриба, за более 7 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.
"Игорь находится в информации вакууме, ему не передают письма и газеты", - добавил отец.
Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.
"Учитывая болезнь, которая у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшение ... В последнее время у Павла очень сел зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, очень напрягал глаза", - сказал отец политзаключенного.
Как сообщал УНН, Российская Федерация усилила психологическое давление на украинского политзаключенного Павла Гриба, ему не передают письма и не дают читать газеты.