Украинцу Грибу в РФ продлили арест еще на 2 месяца

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.



"Мать смогла увидеть сына только на минуту", - отметил он.



По словам Игоря Гриба, за более 7 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

"Игорь находится в информации вакууме, ему не передают письма и газеты", - добавил отец.

Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

"Учитывая болезнь, которая у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшение ... В последнее время у Павла очень сел зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, очень напрягал глаза", - сказал отец политзаключенного.



Как сообщал УНН, Российская Федерация усилила психологическое давление на украинского политзаключенного Павла Гриба, ему не передают письма и не дают читать газеты.