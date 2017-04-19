Українцям вже видали більше трьох мільйонів біометричних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні українським громадянам видано 3 млн 240 тисяч 705 біометричних паспортів, а до кінця цього року буде видано ще додатково близько 2 млн біометричних паспортів. Про це на засіданні уряду повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.
“Ми розпочали видачу біометричних документів з січня 2015 року. За статистикою на 9:00 сьогодні вже оформлено міграційною службою більше 3 млн таких документів та закордонними дипломатичними установами 145 тис. біометричних паспортів. Всього кількість оформлених біометричних паспортів — 3 млн 240 тис. 705. За результатами цього року ми очікуємо відповідно до статистичних даних, що буде оформлено ще додатково 2 млн біометричних паспортів. Це приблизно на 15% перевищить результат минулого року”, — сказав М.Соколюк.
Він також повідомив, що усі підрозділи міграційної служби оснащені відповідним обладнанням і цього року заплановані закупівлі додатково 230 робочих станцій. Однак ще потрібно щонайменше ще 470 таких робочих станцій.
Також до процесу видачі і оформлення біометричних документів приєдналися центри надання адміністративних послуг, яких уже створено 18.
“Найближчими тижнями ми очікуємо початок роботи 10 київських центрів, двох центрів в місті Харкові, а також у місті Дніпро та в інших великих містах”, — сказав чиновник.
Він додав, що у найбільших містах України видачею біометричних паспортів займаються 26 центрів паспортного сервісу у найбільших містах України.
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