Украинцам уже выдали более трех миллионов биометрических паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня украинским гражданам выдано 3 млн 240 тисяч 705 биометрических паспортов, а к концу этого года будет выдано еще дополнительно около 2 млн биометрических паспортов. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.
“Мы начали выдачу биометрических документов с января 2015 года. По статистике на 9:00 сегодня уже оформлено миграционной службой более 3 млн таких документов и заграничными дипломатическими учреждениями 145 тыс. биометрических паспортов. Всего количество оформленных биометрических паспортов — 3 млн 240 тыс. 705. По результатам этого года мы ожидаем согласно статистическим данным, будет оформлено еще дополнительно 2 млн биометрических паспортов. Это примерно на 15% превысит результат прошлого года”, — сказал М.Соколюк.
Он также сообщил, что все подразделения миграционной службы оснащены соответствующим оборудованием и в этом году запланированы закупки дополнительно 230 рабочих станций. Однако еще нужно как минимум еще 470 таких рабочих станций.
Также к процессу выдачи и оформления биометрических документов присоединились центры предоставления административных услуг, которых уже создано 18.
“В ближайшие недели мы ожидаем начало работы 10 киевских центров, двух центров в городе Харькове, а также в городе Днепр и в других крупных городах”, — сказал чиновник.
Он добавил, что в крупнейших городах Украины выдачей биометрических паспортов занимаются 26 центров паспортного сервиса в крупнейших городах Украины.
Как сообщал УНН, в Европейском Союзе скорее всего подпишут предоставления Украине безвизового режима до 18 мая.