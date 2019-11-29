Українцям варто готуватися до подорожчання алкоголю - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через реформу Президента щодо лібералізації спиртової галузі (демонополізація ДП “Укрспирт”, яка передбачена законопроектом №2300 - ред.) є ризики ще більшої тінізації алкогольного ринку та подорожчання продукції. Такі перестороги у коментарі УНН озвучив економіст Віктор Борщевський.
За його словами, сама лібералізація є потенційно добрим наміром, яка повинна стимулювати ринки, розвивати конкуренцію. Однак, в українських реаліях, а тим паче, коли мова про надприбуткові спиртовий та алкогольний сектори, наслідки реформи ОП можуть мати абсолютно зворотний ефект.
Зокрема, найбільші перестороги викликають наміри влади дозволити імпорт спирту обраним підприємствам, каже експерт.
“Якщо дозволяють імпорт спирту окремим гравцям, а не всім (як передбачено проектом ЗУ №2300), то чи не буде у нас на цьому тлі ще більшої тінізації і корупції? Є припущення, що дозволять імпорт лише "своїм", інакше навіщо звужувати коло так званих уповноважених імпортерів.
Ще питання: а хто це все буде контролювати? Лібералізація - окей, але вона в цьому світі спирається на демонополізацію - мається на увазі на посилення контролю за ринком з боку АМКУ, контролюючих органів, захисту прав споживачів та інших структур, які слідкують, аби не було зловживань.
Знаючи, що наша система запобіжників працює дуже-дуже слабко, плюс наші традиції, то, звичайно, є побоювання, що можуть дозволити це робити тільки своїм, щоб можна було на цьому щось заробити. І це не буде цивілізована конкуренція, під гаслами оздоровлення ринку перерозподілять потоки від галузі. А вона – надприбуткова”, - пояснив Борщевський.
За такого сценарію в Україні відчутно подорожчає алкогольна продукція, прогнозує він.
“Коли ми дозволяємо цей імпорт спеціальним уповноваженим компаніям, то є ризик ще більшої тінізації ринку і навпаки, подорожчання алкогольної продукції. Створять вузьке “горло”, і на тому хтось гарно заробить”, - додав експерт.
Як писав УНН, влада анонсувала розпродаж державних підприємств, серед яких “Укрзалізниця”, “Укрпошта” та “Укрспирт”. Законопроект (№2300) про приватизацію спиртового підприємства зареєстрував у ВР Президент Володимир Зеленський.
Документ розкритикували експерти галузі та економісти. За їхніми словами, ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній-монополістів і “вбиває” ДП “Укрспирт”.
За даними видання Delo, до монополістів алкогольного ринку сьогодні належать компанії "Баядера Груп" з часткою ринку близько 33%, Global Spirits - 26,5% та Nemiroff - 20,5%. Останні до цього часу публічно не висловили своє ставлення до так званої "спиртової" реформи Зеленського.