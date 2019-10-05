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Українцям роз'яснили відкриття єдиного рахунку для сплати податків

Київ • УНН

 • 15486 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ухвалені парламентом законопроекти №1049 та 1051 значно полегшать життя платників податків, адже дозволяють відкрити єдиний рахунок для сплати податків, який запрацює з 1 січня 2021 року. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну у Facebook, передає УНН.

Українцям роз'яснили відкриття єдиного рахунку для сплати податків

"Якщо зараз Ви сплачуєте податки на багато різних рахунків у Казначействі, що нерідко призводить до помилок та направлення грошей на неправильні реквізити та ще й забирає вдосталь часу, то відтепер у Вас буде єдиний рахунок для сплати податків, який запрацює з 1 січня 2021 року", - вказали у міністерстві.

З єдиного рахунку, як вказано, можне буде платити:

  • податок на прибуток підприємств;
  • ПДФО;
  • ЄСВ;
  • єдиний податок;
  • рентну плату;
  • податковий борг за такими податками.

"Для того, щоб відкрити єдиний рахунок, потрібна лише заявка до Податкової служби, яку можна буде відправити, не виходячи з офісу чи дому, через власний електронний кабінет платника податків. І уже наступного дня Ви зможете користуватися його перевагами. Усе, що потрібно буде для сплати податків – лише подати на виконання до банку, в якому обслуговуєтесь, розрахунковий документ про перерахування на єдиний рахунок відповідної суми коштів", - вказали у Мінфіні.

Як зазначається, далі усю роботу зроблять ДПС та Казначейство. Податкова служба сформує необхідні реєстри, із зазначенням усієї потрібної інформації, зокрема платіжних реквізитів отримувачів коштів, та надішле їх Казначейству.

Нагадаємо, 4 жовтня Рада запровадила єдиний рахунок для сплати податків і зборів.

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